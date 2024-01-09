Мобільний оператор «Київстар» попередив абонентів про деякі зміни, які відбудуться вже найближчим часом.

«Київстар» повідомив про повернення попередніх умов, пише Politeka.net.

Про це «Київстар» попередив, відповідаючи на критику одного з абонентів.

«Та що ви робите? Був тариф 50грн., підняли 75грн., а тепер вже 100грн. Ви все робите для того щоб втрачати клієнтів. Тому що для тих,що мало дзвонять, не користуються інтернетом і 50грн. багато. А ще потрібно враховувати,що багато людей без роботи.Ви думаєте тільки про то, як нажитися», - поскаржився клієнт на офіційній сторінці «Київстар» в Facebook.

Реагуючи на скаргу, представниця «Київстар» зазначила:

«Київстар скасовує підвищення вартості та закриття кількох архівних тарифних планів, що планувалося з 11 грудня 2023. Повернення на попередні умови відбудуться в січні 2024».

Також у «Київстар» підкреслили, що про зміни абонентів додатково проінформують в SMS.

Нагадаємо, 12 грудня мережа Київстар стала мішенню потужної хакерської атаки. Це стало причиною масштабного технічного збою, у результаті якого не працював мобільний зв‘язок та інтернет.

У «Київстар» запевняють, що абонентська інформація та персональні дані — не скомпрометовані.

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