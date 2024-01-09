Мобильный оператор «Киевстар» предупредил абонентов о некоторых изменениях, которые произойдут в ближайшее время.

«Киевстар» сообщил о возврате предварительных условий, пишет Politeka.net.

Об этом «Киевстар» предупредил, отвечая на критику одного из абонентов.

«Да что вы делаете? Был тариф 50грн., подняли 75грн., а теперь уже 100грн. Вы все делаете для того, чтобы терять клиентов. Потому что для тех, кто мало звонит, не пользуются интернетом и 50грн. много. А еще нужно учитывать, что многие без работы. Вы думаете только о том, как нажиться», - пожаловался клиент на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

Реагируя на жалобу, представительница «Киевстар» отметила:

«Киевстар отменяет повышение стоимости и закрытие нескольких архивных тарифных планов, которое планировалось с 11 декабря 2023 года. Возвращение на предварительные условия состоятся в январе 2024 года».

Также в «Киевстаре» подчеркнули, что об изменениях абонентов дополнительно проинформируют в SMS.

Напомним, 12 декабря сеть Киевстар стала мишенью мощной хакерской атаки. Это стало причиной масштабного технического сбоя, в результате которого не работала мобильная связь и интернет.

В «Киевстаре» уверяют, что абонентская информация и персональные данные не скомпрометированы.

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