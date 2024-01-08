«Київстар» продовжує усувати наслідки масштабного збою, який став наслідком хакерської атаки, пише Politeka.net.

Так, абоненти «Київстар» скаржаться, що комбінації *111# і *112# досі не працюють.

У «Київстар» підтвердили проблему і запевнили, но працюють над її усуненням.

Також у «Київстар» відповили на питання щодо послуги «Додатковий номер», з якою також виникли проблеми.

«Як тільки поремонтуємо, неодмінно про інформуємо», - запевнили в «Київстар».

Крім того, представник мобільного оператора повідомив важливу інформацію:

«Наразі скасували плату за цю послугу».

Нагадаємо, 12 грудня абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про масштабну хакерську атаку.

У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

Згодом в СБУ заявили, що Служба безпеки України допомогла відбити нові атаки РФ на "Київстар".

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк зазначав, що кіберфахівці завадили серії атак, які мали на меті завдати максимальної шкоди оператору та надовго залишити людей без зв'язку.

Вітюк додав, що такий сценарій міг призвести до перевантаження мереж інших операторів.

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