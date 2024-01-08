«Киевстар» продолжает устранять последствия масштабного сбоя, ставшего следствием хакерской атаки, пишет Politeka.net.

Так, абоненты «Киевстар» жалуются, что комбинации *111# и *112# до сих пор не работают.

В «Киевстаре» подтвердили проблему и заверили, но работают над ее устранением.

Также в «Киевстар» ответили на вопросы относительно услуги «Дополнительный номер», с которой также возникли проблемы.

«Как только поремонтируем, обязательно об информируем», - заверили в «Киевстар».

Кроме того, представитель мобильного оператора сообщил важную информацию:

«На данный момент отменили плату за эту услугу».

Напомним, 12 декабря абоненты "Киевстар" пожаловались на сбой связи, впоследствии в компании заявили об масштабной хакерской атаке.

В компании заверили, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

Впоследствии в СБУ заявили, что Служба безопасности Украины помогла отбить новые атаки РФ на "Киевстар".

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк отмечал, что киберспециалисты помешали серии атак, которые имели целью нанести максимальный ущерб оператору и надолго оставить людей без связи.

Витюк добавил, что такой сценарий мог привести к перегрузке сетей других операторов.

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