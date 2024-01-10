«Київстар» дав пояснення щодо популярної послуги, яка після масштабного збою так і не запрацювала.

Абоненти «Київстар» скаржаться, що одна з популярних послуг досі не працює, пише Politeka.net.

«Відгадайте загадку: не працює другий номер і перехід на іншого оператора, що це таке?», - поскаржився абонент на сторінці «Київстар» в Facebook.

У «Київстар» повідомили, що послуга «Додатковий номер» дійсно поки не працює.

«Щодо послуги "Додатковий номер" - роботи по відновленню ще тривають», - зазначили у "Київстар".

Також у компанії «Київстар» додали, що при цьому доступне перенесення номера в мережу іншого мобільного оператора.

Однак «над усунення складнощів» спеціалісти все ще працюють.

«Просимо вибачення за незручності», - підкреслили в «Київстар».

12 грудня мережа Київстар стала мішенню потужної хакерської атаки. Це стало причиною масштабного технічного збою, у результаті якого не працював мобільний зв‘язок та інтернет.

У «Київстар» запевняють, що абонентська інформація та персональні дані — не скомпрометовані.

«Для того, щоб висловити подяку своїм абонентам за їх підтримку та довіру, компанія скасовує планову плату за тариф для всіх своїх користувачів», - також повідомили в «Київстар».

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