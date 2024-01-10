Абоненти «Київстар» скаржаться, що одна з популярних послуг досі не працює, пише Politeka.net.
«Відгадайте загадку: не працює другий номер і перехід на іншого оператора, що це таке?», - поскаржився абонент на сторінці «Київстар» в Facebook.
У «Київстар» повідомили, що послуга «Додатковий номер» дійсно поки не працює.
«Щодо послуги "Додатковий номер" - роботи по відновленню ще тривають», - зазначили у "Київстар".
Також у компанії «Київстар» додали, що при цьому доступне перенесення номера в мережу іншого мобільного оператора.
Однак «над усунення складнощів» спеціалісти все ще працюють.
«Просимо вибачення за незручності», - підкреслили в «Київстар».
12 грудня мережа Київстар стала мішенню потужної хакерської атаки. Це стало причиною масштабного технічного збою, у результаті якого не працював мобільний зв‘язок та інтернет.
У «Київстар» запевняють, що абонентська інформація та персональні дані — не скомпрометовані.
«Для того, щоб висловити подяку своїм абонентам за їх підтримку та довіру, компанія скасовує планову плату за тариф для всіх своїх користувачів», - також повідомили в «Київстар».
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