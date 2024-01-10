«Киевстар» дал объяснение относительно популярной услуги, которая после масштабного сбоя так и не заработала.

Абоненты «Киевстар» жалуются, что одна из популярных услуг до сих пор не работает, пишет Politeka.net.

«Отгадайте загадку: не работает второй номер и переход на другого оператора, что это такое?», - пожаловался абонент на странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар» сообщили, что услуга «Дополнительный номер» действительно пока не работает.

«Относительно услуги "Дополнительный номер" - работы по восстановлению еще продолжаются», - отметили в "Киевстар".

Также в компании «Киевстар» добавили, что при этом доступен перенос номера в сеть другого мобильного оператора.

Однако «над устранение сложностей» специалисты все еще работают.

«Просим прощения за неудобства», - подчеркнули в «Киевстар».

12 декабря сеть Киевстар стала мишенью мощной хакерской атаки. Это стало причиной масштабного технического сбоя, в результате которого не работала мобильная связь и интернет.

В «Киевстаре» уверяют, что абонентская информация и персональные данные не скомпрометированы.

«Для того, чтобы выразить благодарность своим абонентам за их поддержку и доверие, компания отменяет плановую плату за тариф для всех своих пользователей», - также сообщили в «Киевстар».

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