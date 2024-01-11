В телекоммуникационной компании «Киевстар» дали разъяснение абонентам относительно услуги, которой больше нельзя воспользоваться, так как ее больше не существует.

Представители компании «Киевстар» рассказали, почему услуги «Смарт-Деньги» больше не существует и по какой причине ее не собираются возвращать, пишет Politeka.net.

Так, абоненты поинтересовались, возможно ли «с номера перенести средства на карту банка» и «почему невозможно перебросить денег с «Киевстар» на другие операторы».

«К сожалению, услуга Смарт Деньги прекратила свою работу еще с 01.12.22г, поэтому перевод на карту или на мобильный номер другого оператора невозможен», - ответили в «Киевстар».

Услуга Смарт Деньги от "Киевстар" прекратила свою работу.

Также дано объяснение, почему эту услугу не собираются возвращать.

"Компания прекратила работу услуги Смарт-Деньги в связи с изменением стратегии развития", - пояснили в "Киевстар".

В «Киевстар» подчеркнули, что компания должна направить все свои ресурсы на восстановление разрушенной, в результате полномасштабной войны, инфраструктуры.

"А также на продолжение диджитализации страны через развитие 4G", - добавили в "Киевстар".

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