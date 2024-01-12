Оператор телекомунікацій «Київстар» дав абонентам пояснення щодо компенсації і змін у тарифах.

У «Київстар», зокрема, назвали дату до якої надаєтсья компенсація. Таким чином у компанії відреагували на питання щодо змін у тарифах і компенсації.

«Коли зміни в умовах тарифних планів? Які зміни у Love UA 2022 та Love UA на максимум? Доки дійсна компенсація? Коли запуск нових тарифів?», - запитав один з абонентів мобільного оператора.

У «Київстар» запевнили, що змін тарифів не буде:

«Поки що змін у тарифах не планується».

Крім того у компанії уточнили, що компенсація надається до 18.01.24.

Нагадаємо, «Київстар» вирішив надати абонентам компенсації після масштабного збою, що став наслідком потужної хакерської атаки.

Так, «Київстар» скасував наступну планову плату за тариф для своїх абонентів. А також компанія пообіцяла виділити 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Компенсація, як зазначалося, буде зарахована всім абонентам «Київстар» автоматично.

«У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і вам нарахуються всі обсяги за тарифом», - пояснювали у «Київстар» щодо компенсації.

Останні новини України:

Раніше "Київстар" повідомив абонентам про послугу, яка більше не працює.

"Київстар" попередив абонентів про нові зміни - вже у січні.

Плата скасована - "Київстар" розповів абонентам про важливе.