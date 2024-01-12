В «Киевстар», в частности, назвали дату, до которой предоставляется компенсация. Таким образом, в компании отреагировали на вопрос об изменениях в тарифах и компенсации.

«Когда изменения в условиях тарифных планов? Какие изменения у Love UA 2022 и Love UA на максимум? Пока действительна компенсация? Когда запуск новых тарифов?», - спросил один из абонентов мобильного оператора.

В «Киевстаре» заверили, что изменений тарифов не будет:

«Пока изменений в тарифах не планируется».

Кроме того, в компании уточнили, что компенсация предоставляется до 18.01.24.

Напомним, «Киевстар» решил предоставить абонентам компенсации после масштабного сбоя, ставшего следствием мощной хакерской атаки.

Так, Киевстар отменил следующую плановую плату за тариф для своих абонентов. А также компания пообещала выделить 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Компенсация, как уже отмечалось, будет зачислена всем абонентам «Киевстар» автоматически.

"В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся и вам начислятся все объемы по тарифу", - объясняли в "Киевстар" относительно компенсации.

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Ранее "Киевстар" сообщил абонентам об услуге, которая больше не работает.

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