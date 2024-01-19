Одна з клієнток «lifecell» повідомила, що не хоче отримувати сповіщення.

«Як відключити постійні кодові сповіщення про ваші послуги при закінченні розмови?», - запитала жінка на офіційній сторінці «lifecell» в Facebook.

У «lifecell» відповіли, що сповіщення можна вимкнути.

«Їх є можливість відключити на рівні оператора при зверненні до будь-якого каналу підтримки», - запевнили в «lifecell», додавши, що для цього можна, зокрема, написати в чат.

Додамо, раніше в «Lifecell» нагадали абонентам, що отриманням деяких сповіщень можна керувати, вмикати та вимикати.

«В залежності від виробника пристрою, налаштування можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi). Вони можуть називатися «Екстрені оповістки» для iPhone, «Надзвичайні загрози» та «Серйозні загрози» для телефонів з ОС Android», - розповіли в «Lifecell».

Також додамо, що в «Lifecell» діє послуга «Сповістити мене», яка дозволяє дізнаватися, коли абоненти, яким ви телефонуєте, знову в мережі.

«Сповіщення забезпечується за допомогою SMS-повідомлення, яке надсилається абоненту, що телефонував», - пояснюють в «Lifecell».

Послуга підключається автоматично за умови, якщо у абонента підключено послугу Автовідповідач.

«Ви можете відключити послугу лише за умови відключення послуги Автовідповідач», - попереджали в «Lifecell».

Послуга не потребує додаткової оплати.

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