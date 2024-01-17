Оператор мобільного зв’язку «lifecell» повідомив своїм абонентам, чи будуть зміни у тарифах вже найближчим часом.

Мобільний оператор «lifecell» проінформував клієнтів, чи слід очікуват наа зміни у тарифах наближчим часом, пише Politeka.net.

Так, на офіційній сторінці «lifecell» в Facebook абонент оператора поцікавився:

«Щодо тарифів будуть зміни?».

У «lifecell» на питання відреагували, повідомивши щодо планів на найближчий час:

«Інформацію про найближчі зміни у тарифних планах не отримували», - зазначила представниця «lifecell».

У «lifecell» також запевнили, що оператор зацікавлений, щоб тарифи залишалися конкурентоспроможними на ринку і були вигідні для абонентів.

Тим часом ще один абонент поскаржився на ситуацію з тарифами:

«З 2009 року був на лайфі! Але вже дістали стабільними постійними підняттями цін на тарифи. Правду пишуть, що для новачків є акційні приколи задля заманухи, а "старічкам" х..н, крім смс про підняття ціни. Змінив оператора і не шкодую!».

У «lifecell» на критику відреагували, зазначивши, що їм прикро від такого рішення клієнта, а також пояснивши, що відбувається.

«Тенденція в зміні вартості тарифів зараз спостерігається в багатьох телекомунікаційних компаніях, не тільки в lifecell. Для цього дійсно є вагомі економічні причини. При цьому оператор зацікавлений, щоб тарифи залишалися конкурентоспроможними на ринку і були вигідні для наших абонентів», - повідомили в «lifecell».

Останні новини України:

"Київстар" повідомив абонентам сумну новину

Проблеми з популярними послугами "Київстар" - що потрібно знати абонентам.

Мобільний інтернет не працює - як вирішити проблему.