Мобильный оператор «lifecell» проинформировал клиентов, следует ли ожидать изменения в тарифах в обозримом будущем, пишет Politeka.net.
Так, на официальной странице lifecell в Facebook абонент оператора поинтересовался:
«По тарифам будут изменения?».
В lifecell на вопрос отреагировали, сообщив о планах на ближайшее время:
«Информацию о ближайших изменениях в тарифных планах не получали», - отметила представитель lifecell.
В lifecell также заверили, что оператор заинтересован, чтобы тарифы оставались конкурентоспособными на рынке и были выгодны для абонентов.
Тем временем еще один абонент пожаловался на ситуацию с тарифами:
«С 2009 года был на лайфе! Но уже достали стабильные постоянные поднятия цен на тарифы. Правду пишут, что для новичков есть акционные приколы для заманухи, а "старичкам" х..н, кроме смс о поднятии цены. Сменил оператора и не жалею!».
В lifecell на критику отреагировали, отметив, что им печально от такого решения клиента, а также объяснив, что происходит.
«Тенденция по изменению стоимости тарифов сейчас наблюдается во многих телекоммуникационных компаниях, не только в lifecell. Для этого действительно есть веские экономические причины. При этом оператор заинтересован, чтобы тарифы оставались конкурентоспособными на рынке и были выгодны для наших абонентов», – сообщили в lifecell.
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