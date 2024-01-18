Мобільний оператор «Vodafone» зробив заяву щодо тарифів, які, на думку деяких абонентів, не є обгрунтованими.

Так, у «Vodafone» зазначили, що процес зйомки ролику для тарифу Turbo, що вийшов наприкінці 2023 року, став яскравою подією. Однак один з абонентів «Vodafone» розкритикував тарифи:

«Яскраві моменти це коли, тарифи йдуть в гору не обгрунтовано...».

У «Vodafone» на критику відреагували, зробивши пояснення щодо тарифів.

«Усі наші тарифи формуються з урахуванням цін на ринку зв'язку, при цьому ми завжди намагаємося зберігати вартість оптимальною, а якість послуг найвищою», - запевнили у «Vodafone».

У свою чергу абонент заперечив і повідомив про рішення відмовитись від послуг «Vodafone»:

«Ціни в гору, щей зменшення обсягів пакету, хв ціни на ринку зв'язку в конкурентів набагато нижче ніж у вас, буду переносити номер і багато знайомих теж від вас буде йти..».

Представник «Vodafone» запропонував незадоволеному клієнту звернутись у компанію через приватні повідомлення.

«І ми переглянемо доступні тарифи та пропозиції за вашим номером», - відповіли у «Vodafone».

Додамо, ще один клієнт поскаржився на пропозиції від «Vodafone».

«Vodafone Ukraine, що це у вас за нічні розсилки безглуздих пропозицій під час війни?! Вам нічого робити в нічний час у відсутності тривог, і ви кошмарите своїх абонентів?! Це що за хамство, врешті решт?!».

У Vodafone підкреслили, що їм прикро через таку ситуацію і пообіцяли перевірити інформацію за номером. Додамо, раніше «Vodafone» повідомив, що починаючи з 2024 року, ставка інтерконекту на дзвінки в межах міста буде дорівнювати ставкам для міжміського трафіку.

«Відповідно, з 05 січня 2024 року змінюються умови для дзвінків на напрямок «Місцеві» у всіх тарифних планах фіксованої телефонії ISDN», - попереджав оператор.

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