Українці висловлюють невдоволення щодо дій мобільного оператора Vodafone, стверджуючи, що вони виявляють несправедливий вплив на їхні фінансові можливості. Повідомлення про скарги на такі дії оператора стає регулярним явищем. Абонент Vodafone розповів, що перейшов на новий пакет, у межах якого обіцяли новорічний подарунок, але йому він так і не надійшов.

Клієнт Vodafone розповів, що відкрив мобільний додаток, а там немає банера новорічного, на який потрібно настинути для отримання подарунку на новорічні свята. Крім того, його обурює, що він повинен здійснювати обов'язкову оплату на день за пакетні послуги.

"Приберіть геть обов'язкову оплату на день! Це наглість! І де мій подарунок від Водафон у додатку? Я відкрив його, а там немає вашого банера новорічного. Зате ви від мене кожен раз отримуєте грошовий подарунок за оплату місячного пакета послуг", - розповів клієнт Vodafone.

У Vodafone пояснили, що денний тариф є обов'язковою умовою тарифів, скасувати його неможливо, тому доведеться платити кожен день. Що стосується подарунку для абонентів, то у Vodafone порадили, що перевірити оновлення додатку та оновити його до останньої версії. Також подарунок для абонентів може відображатись у вкладці "Пропозиції для вас".

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