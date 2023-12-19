Украинцы выражают недовольство действиями мобильного оператора Vodafone, утверждая, что они оказывают несправедливое влияние на их финансовые возможности. Уведомление о жалобах на такие действия оператора становится регулярным явлением. Абонент Vodafoneрассказал, что перешел на новый пакет, в рамках которого обещали новогодний подарок, но ему он так и не поступил.

Клиент Vodafone рассказал, чтооткрыло мобильное приложение, а там нет баннера новогоднего, на который нужно настинуть для получения подарка на новогодние праздники. Кроме того, его возмущает, что он должен осуществлять обязательную оплату в день за пакетные услуги.

"Уберите обязательную оплату в день! Это наглость! И где мой подарок от Водафона в приложении? Я открыл его, а там нет вашего нового нового баннера. Зато вы от меня каждый раз получаете денежный подарок за оплату месячного пакета услуг», – рассказал клиент Vodafone.

В Vodafone объяснили, что дневный тариф является обязательным условием тарифов, отменить его невозможно, поэтому придется платить каждый день. Что касается подарка для абонентов, то в Vodafone посоветовали, что проверить обновление приложения и обновить его до последней версии. Также подарок для абонентов может отображаться во вкладке "Предложения для вас".

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