Мобильный оператор «Vodafone» сделал заявление о тарифах, которые, по мнению некоторых абонентов, не обоснованы.

Так, в «Vodafone» отметили, что процесс съемки ролика для тарифа Turbo, вышедший в конце 2023 года, стал ярким событием.

Однако один из абонентов Vodafone раскритиковал тарифы:

«Яркие моменты это когда, тарифы идут вверх не обоснованно...».

В Vodafone на критику отреагировали, сделав объяснение относительно тарифов.

«Все наши тарифы формируются с учетом цен на рынке связи, при этом мы всегда стараемся сохранять стоимость оптимальной, а качество услуг наивысшей», - заверили в Vodafone.

В свою очередь абонент возразил и сообщил о решении отказаться от услуг Vodafone:

«Цены вверх, еще уменьшение объемов пакета, мин. цены на рынке связи у конкурентов гораздо ниже чем у вас, буду переносить номер и много знакомых тоже от вас будет уходить..».

Представитель Vodafone предложил недовольному клиенту обратиться в компанию через приватные сообщения.

«И мы пересмотрим доступные тарифы и предложения по вашему номеру», – ответили в Vodafone.

Добавим, еще один клиент пожаловался на предложения от Vodafone.

«Vodafone Ukraine, что это у вас за ночные рассылки бессмысленных предложений во время войны?! Вам нечего делать в ночное время без тревог, и вы кошмарите своих абонентов?! Это что за хамство, в конце концов?!».

В Vodafone подчеркнули, что им жаль из-за такой ситуации и пообещали проверить информацию по номеру.

Добавим, ранее Vodafone сообщил, что начиная с 2024 года, ставка интерконнекта на звонки в пределах города будет равна ставкам для междугородного трафика.

«Соответственно, с 05 января 2024 меняются условия для звонков на направление «Местные» во всех тарифных планах фиксированной телефонии ISDN», - предупреждал оператор.

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