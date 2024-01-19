Одна из клиенток «lifecell» сообщила, что не хочет получать уведомления.

«Как отключить постоянные кодовые уведомления о ваших услугах при окончании разговора?», – спросила женщина на официальной странице «lifecell» в Facebook.

В lifecell ответили, что уведомление можно выключить.

«Их есть возможность отключить на уровне оператора при обращении к любому каналу поддержки», - заверили в lifecell, добавив, что для этого можно, в частности, написать в их чат.

Добавим, ранее в Lifecell напомнили абонентам, что получением некоторых уведомлений можно управлять, включать и выключать.

«В зависимости от производителя устройства, настройки могут быть в разделе «Уведомления» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук и вибрация» (Huawei), «Безопасность и пароли» (Xiaomi). Они могут называться «Экстренные оповещения» для iPhone, «Чрезвычайные угрозы» и «Серьезные угрозы» для телефонов с ОС Android», – рассказали в Lifecell.

Также добавим, что в «Lifecell» действует услуга «Сповістити мене», которая позволяет узнавать, когда абоненты, которым вы звоните, снова в сети.

«Уведомление обеспечивается с помощью SMS-сообщения, которое посылается звонившему абоненту», - объясняют в «Lifecell».

Услуга подключается автоматически, если у абонента подключена услуга Автоответчик.

«Вы можете отключить услугу только при отключении услуги Автоответчик», - предупреждали в Lifecell.

Услуга не требует дополнительной оплаты.

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