«Київстар» зробив важливе уточнення щодо своїх послуг і оплати, яка торкнеться кожного абонента.

Після того, як «Київстар» надав своїм абонентам компенсації за проблеми зі зв’язком та інтернетом через масштабну хакерську атаку, одним з найпопулярніших питань стало, коли оплату знову повернуть.

Крім того, абонентів «Київстар» хвилює, чи не зростуть тарифи на послуги.

«У мене Київстар контракт та оплата скасована. Гроші за місяць знімуть після закінчення цього періоду 22 числа? Діятиме як завжди до 1 числа?», - цякавляться, зоакрема, абоненти.

У «Київстар» відповіли, що дійсно, оплата почне зніматись.

«З 22.01 почне зніматись оплата кожного дня, пропорційно кількості днів у місяці. Нарахований обсяг 1.01 діятиме до кінця місяця, як завжди», - повідомили у компанії.

Нагадаємо, мобільний оператор «Київстар» після відновлення сервісів, які постраждали через хакерську атаку, скасував наступну планову плату за тариф для своїх користувачів.

«Нічого підключати не потрібно. Компенсація відбувається автоматично», - пояснювали в «Київстар».

В «Київстар» також попереджали про шахраїв, які активізувалися після інформації про компенсацію.

«Просимо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитися шахраями», - закликали в «Київстар».

Останні новини України:

"Київстар" повідомив про важливе - яка послуга не працює і чи потрібно за неї платити.

У "Vodafone" пояснили ситуацію з тарифами - що потрібно знати абонентам.

Компенсація від "Київстар: до яких дат діє і чи буде зміна тарифів.