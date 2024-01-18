«Київстар» повідомив про долю важливої послуги, якою абоненти могли користуватися до масштабного збою через хакерську атаку.

«Київстар» продовжує відновлюватись після масштабного збою, що стався у грудні 2023-го року, пише Politeka.net.

Але деякі функції і досі повноцінно не доступні абонентам. Зокрема, послуга «Додатковий номер».

«Коли запрацює додатковий номер? Та коли його можна буде перевести на окрему сім?», - запитав один з абонентів «Київстар» на офіційній сторінці компанії в Facebook.

У «Київстар», відреагувавши на питання, не змогли назвати термінів повернення послуги.

«Працюємо над цим. Про відновлення повідомимо на нашому офіційному сайті», - запевнили в «Київстар».

На ще один запит стосовно послуги у «Київстар» повідомили, щовідновлено можливість отримання/відправки SMS-повідомлень з використанням додаткового номеру.

«Про повне відновлення роботи послуги додатково повідомимо… Працюємо над відновленням повноцінної роботи послуги», - підкреслили в Київстар.

Нагадаємо, щоб з додаткового номера надіслати SMS, перед номером абонента наберіть 818.

Раніше у «Київстар» повідомили щодо оплати за послугу:

«З 29.12.2023 до відновлення роботи послуги — ми не знімаємо плату за Додатковий номер».

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