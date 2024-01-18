«Київстар» продовжує відновлюватись після масштабного збою, що стався у грудні 2023-го року, пише Politeka.net.
Але деякі функції і досі повноцінно не доступні абонентам. Зокрема, послуга «Додатковий номер».
«Коли запрацює додатковий номер? Та коли його можна буде перевести на окрему сім?», - запитав один з абонентів «Київстар» на офіційній сторінці компанії в Facebook.
У «Київстар», відреагувавши на питання, не змогли назвати термінів повернення послуги.
«Працюємо над цим. Про відновлення повідомимо на нашому офіційному сайті», - запевнили в «Київстар».
На ще один запит стосовно послуги у «Київстар» повідомили, щовідновлено можливість отримання/відправки SMS-повідомлень з використанням додаткового номеру.
«Про повне відновлення роботи послуги додатково повідомимо… Працюємо над відновленням повноцінної роботи послуги», - підкреслили в Київстар.
Нагадаємо, щоб з додаткового номера надіслати SMS, перед номером абонента наберіть 818.
Раніше у «Київстар» повідомили щодо оплати за послугу:
«З 29.12.2023 до відновлення роботи послуги — ми не знімаємо плату за Додатковий номер».
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