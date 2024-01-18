«Киевстар» сообщил о судьбе важной услуги, которой абоненты могли пользоваться до масштабного сбоя из-за хакерской атаки.

«Киевстар» продолжает восстанавливаться после масштабного сбоя, произошедшего в декабре 2023 года, пишет Politeka.net.

Но некоторые функции до сих пор полноценно не доступны абонентам. В частности, услуга "Дополнительный номер".

«Когда заработает дополнительный номер? И когда его можно будет перевести на отдельную сим?», – спросил один из абонентов «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

В «Киевстаре», отреагировав на вопрос, не смогли назвать сроки возврата услуги.

«Работаем над этим. О восстановлении сообщим на нашем официальном сайте», - заверили в «Киевстар».

По еще одному запросу относительно услуги в «Киевстар» сообщили, что возобновлена ​​возможность получения/отправки SMS-сообщений с использованием дополнительного номера.

«О полном возобновлении работы услуги дополнительно уведомим… Работаем над возобновлением полноценной работы услуги», - подчеркнули в "Киевстар".

Напомним, чтобы с дополнительного номера отправить SMS перед номером абонента наберите 818.

Ранее в «Киевстар» сообщили относительно оплаты за услугу:

«С 29.12.2023 до возобновления работы услуги мы не снимаем плату за Дополнительный номер».

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