Абоненти «Київстар» повідомляють про зникнення коштів з рахунку, з’явилася відповідь мобільного оператора.

«Київстар» надав своїм абонентам роз’яснення щодо оплати за послуги компанії, пише Politeka.net.

«Чому мінус на рахунку збільшується що дня, при цьому ви писали що цілий місять буде безкоштовне користування мережею?»,

«І в мене так само....а там в приватних потрібна реєстрація...вже 3 раз пробую…», - скаржаться абоненти на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар» надали роз’яснення щодо ситуації:

«Оплата не знімається за тариф. Якщо у вас використовуються додаткові послуги, то вони оплачуються».

Також клієнтка «Київстар» отримала відповідь на своє питання щодо мінусу на рахунку безпосередньо зателефонувавши оператору.

«Ліміт в інтернеті, дзвонила до них. Використала і стягує по 20 гр щоденно», - розповіла клієнтка.

Нагадаємо, після мсштабного збою, який став наслідком хакерської атаки, «Київстар» підготував для своїх клієнтів компенсацію.

Так, абонентам була надана можливість безоплатного користування послугами протягом місяця.

«Нічого підключати не потрібно. Компенсація відбувається автоматично», - наголошували в «Київстар», як діятиме компенсація.

Також у «Київстар» закликали українців будти обережними і довіряти тільки офіційній інформації, адже активізувалися шахраї.

«Просимо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитися шахраями», - закликали в «Київстар».

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