Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомив абонентам про зміни, що відбудуться вже з 16 січня.

«Київстар» попередив абонентів про зміну вартості однієї з послуг, пише Politeka.net.

У «Київстар» підкреслили, що працюють над тим, щоб сервіси більш доступними та зручними, у тому числі й для українців, які знаходяться за кордоном. Так, абоненти «Київстар» можуть і надалі використовувати обсяги свого тарифу з послугою Роумінг як вдома у 27 країнах Європи.

«Водночас через підвищення тарифів нашими міжнародними партнерами в Андоррі, у цій країні з 16 січня 2024 року для всіх абонентів Київстар зміниться вартість сервісів», - попередили в «Київстар».

Також у «Київстар» уточнили нові тарифи. Так, вихідні дзвінки на номери України та країни перебування коштуватимуть 50 грн/хв.

Всі вхідні дзвінки також коштуватимуть 50 грн/хв. Вартість повідомлення — 8 грн/SMS, а Інтернет - 6 грн/50 КБ .

«Зміна тарифікації відбудеться також у послугах Суперсили Роумінг, пакетів Ідеальний, Простий та Комфортний роумінг та IoT Роумінг», - додали у Київстар.

У свою чергу деякі абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на проблеми зі зв’язком.

«Надзвичайно поганий зв'язок! Ні дома, ні на роботі зв'язку Київстар немає. Недавно за 2 км поставили вишку. Так надіялись, що буде кращий зв'язок, але нічого не змінилось. Золотоніський район»,

«Інтернет, мобільний ,ніби то і є, принаймні показує що має бути,але не працює. В мій Київстар знову зайти не можна»,

«У мене теж зв'язок поганий,особливо вечорами,зовсім не чути,або ривками звуки.Я вже неодноразово зверталася, покращення немає», - скаржаться українці на сторінці «Київстар» в Facebook.

Реагуючи накритику, у «Київстар» запевняють, що фахівці компанії роблять все можливе для поліпшення ситуації.

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