Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила абонентам об изменениях, которые произойдут уже с 16 января.

«Киевстар» предупредил абонентов об изменении стоимости одной из услуг, пишет Politeka.net.

В «Киевстар» подчеркнули, что работают над тем, чтобы сервисы более доступны и удобны, в том числе и для украинцев, которые находятся за границей. Так, абоненты «Киевстар» могут и дальше использовать объемы своего тарифа с услугой "Роуминг как дома" в 27 странах Европы.

«В то же время из-за повышения тарифов нашими международными партнерами в Андорре, в этой стране с 16 января 2024 года для всех абонентов Киевстар изменится стоимость сервисов», - предупредили в «Киевстар».

Также в «Киевстаре» уточнили новые тарифы. Так, исходящие звонки на номера Украины и страны пребывания будут стоить 50 грн/мин.

Все входящие звонки также будут стоить 50 грн/мин. Стоимость сообщения - 8 грн/SMS, а Интернет - 6 грн/50 КБ.

«Изменение тарификации состоится также в услугах Суперсили Роуминг, пакетов Идеальный, Простой и Комфортный роуминг и IoT Роуминг», - добавили в Киевстар.

В свою очередь, некоторые абоненты «Киевстар» продолжают жаловаться на проблемы со связью.

«Чрезвычайно плохая связь! Ни дома, ни на работе связи Киевстар нет. Недавно в 2 км поставили вышку. Так надеялись, что будет лучшая связь, но ничего не изменилось. Золотоношский район»,

«Интернет, мобильный, как будто и есть, по крайней мере показывает что должно быть, но не работает. В мой Киевстар снова зайти нельзя»,

«У меня тоже связь плохая, особенно по вечерам, совсем не слышно, или рывками звуки.Я уже неоднократно обращалась, улучшения нет», - жалуются украинцы на странице «Киевстар» в Facebook.

Реагируя накритику, в «Киевстаре» уверяют, что специалисты компании делают все возможное для улучшения ситуации.

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