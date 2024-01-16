Абоненты «Киевстар» сообщают об исчезновении средств со счета, появился ответ мобильного оператора.

«Киевстар» предоставил своим абонентам разъяснение по оплате за услуги компании, пишет Politeka.net.

«Почему минус на счету увеличивается ежедневно, при этом вы писали, что целый месяц будет бесплатное пользование сетью?»,

«И у меня так же….а там в приватных нужна регистрация…уже 3 раз пробую…», - жалуются абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар» предоставили разъяснения по ситуации:

«Оплата не снимается за тариф. Если у вас используются дополнительные услуги, они оплачиваются».

Также клиентка «Киевстар» получила ответ на свой вопрос по поводу минуса на счете, непосредственно позвонив оператору.

«Лимит в интернете, звонила им. Использовала и стягивает по 20 гр ежедневно», - рассказала клиентка.

Напомним, после мсштабного сбоя, ставшего следствием хакерской атаки, «Киевстар» подготовил для своих клиентов компенсацию.

Так, абонентам была предоставлена ​​возможность бесплатного пользования услугами в течение месяца.

«Ничего подключать не нужно. Компенсация происходит автоматически», - отмечали в «Киевстар», как будет действовать компенсация.

Также в «Киевстар» призвали украинцев быть осторожными и доверять только официальной информации, ведь активизировались мошенники.

«Просим вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками», – призвали в «Киевстар».

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