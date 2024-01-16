«Киевстар» предоставил своим абонентам разъяснение по оплате за услуги компании, пишет Politeka.net.

«Почему минус на счету увеличивается ежедневно, при этом вы писали, что целый месяц будет бесплатное пользование сетью?»,

«И у меня так же….а там в приватных нужна регистрация…уже 3 раз пробую…», - жалуются абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар» предоставили разъяснения по ситуации:

«Оплата не снимается за тариф. Если у вас используются дополнительные услуги, они оплачиваются».

Также клиентка «Киевстар» получила ответ на свой вопрос по поводу минуса на счете, непосредственно позвонив оператору.

«Лимит в интернете, звонила им. Использовала и стягивает по 20 гр ежедневно», - рассказала клиентка.

Напомним, после мсштабного сбоя, ставшего следствием хакерской атаки, «Киевстар» подготовил для своих клиентов компенсацию.

Так, абонентам была предоставлена ​​возможность бесплатного пользования услугами в течение месяца.

«Ничего подключать не нужно. Компенсация происходит автоматически», - отмечали в «Киевстар», как будет действовать компенсация.

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Также в «Киевстар» призвали украинцев быть осторожными и доверять только официальной информации, ведь активизировались мошенники.

«Просим вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками», – призвали в «Киевстар».

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