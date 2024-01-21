«Киевстар» сделал важное уточнение своих услуг и оплаты, которая коснется каждого абонента.

После того, как «Киевстар» предоставил своим абонентам компенсации за проблемы со связью и интернетом из-за масштабной хакерской атаки, одним из самых популярных вопросов стало, когда оплату снова вернут.

Кроме того, абонентов «Киевстар» волнует, не вырастут ли тарифы на услуги.

«У меня Киевстар контракт и оплата отменена. Деньги за месяц снимут по истечении этого периода 22 числа? Будет действовать как всегда до 1 числа?», - интересуются, зоакрем, абоненты.

В «Киевстаре» ответили, что действительно, оплата начнет сниматься.

«С 22.01 начнет сниматься оплата каждый день, пропорционально количеству дней в месяце. Начисленный объем 1.01 будет действовать до конца месяца, как обычно», – сообщили в компании.

Напомним, мобильный оператор «Киевстар» после возобновления пострадавших из-за хакерской атаки сервисов отменил следующую плановую плату за тариф для своих пользователей.

«Ничего подключать не нужно. Компенсация происходит автоматически», - объясняли в «Киевстаре».





В «Киевстаре» также предупреждали о мошенниках, которые активизировались после информации о компенсации.

«Просим вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками», – призвали в «Киевстар».

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