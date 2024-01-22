Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила абонентам, чому і якою послугою вони не можуть користуватись.

У «Київстар» повідомили, що сталося із послугою «Хто дзвонив».

Нагадаємо, завдяки «Хто дзвонив» абонент міг дізнатися, хто йому телефонував, поки він був поза зоною або вимикав телефон.

Так, послуга «Київстар» підключалась автоматично абонентам з кодами 067, 068, 096, 097, 098

«Після пропущеного виклику ми надішлемо вам SMS від імені людини, яка телефонувала, з її номером, кількістю спроб та часом і датою останньої з них. Якщо ви пропустили виклики понад чотирьох абонентів, ми згрупуємо усі пропущені в одне SMS», - пояснювали в «Київстар».

Також нагадаємо, що послуга «Хто дзвонив» надавалася без додаткової оплати.

Але дана послуга на даний момент не працює. Так, один з абонентів «Київстар» на офіційній сторінці компанії в Facebook поставив питання щодо термінів відновлення.

«Коли Хто дзвонив запрацює?».

У «Київстар» не змогли відповісти щодо термінів ліквідування проблеми і зазначили: «Інженери ще працюють над відновленням роботи всіх сервісів».

Нагадаємо, у грудні минулого року «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки. Це спричинило технічний збій, у результаті якого не працював мобільний зв‘язок та інтернет.

«Київстар» надав своїм абонентам компенсацію і закликав не втрачати пильність, адже у різних месенджерах активізувалися шахраї.

Також нагадаємо, що днями «Київстар» повідомив про ще одну доступну послугу – відтепер абоненти, що перебувають у роумінгу, зможуть користуватися безкоштовними дзвінками на лінію Київстар.

Останні новини України:

"Київстар" попередив про подорожчання - у яких тарифах вже зросли ціни.

Доведеться платити - "Київстар" повідомив абонентам важливу дату.

Можна відключити - "Lifecell" дав корисну пораду.