Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила абонентам, почему и какой услугой они не могут воспользоваться.

В «Киевстар» сообщили, что произошло с услугой «Кто звонил».

Напомним, благодаря «Кто звонил» абонент мог узнать, кто ему звонил, пока он был вне зоны или выключал телефон.

Так, услуга «Киевстар» подключалась автоматически абонентам с кодами 067, 068, 096, 097, 098

«После пропущенного вызова мы пришлем вам SMS от имени звонившего человека с его номером, количеством попыток и временем и датой последней из них. Если вы пропустили вызовы более четырех абонентов, мы сгруппируем все пропущенные в одно SMS», – объясняли в «Киевстар».

Также напомним, что услуга Кто звонил предоставлялась без дополнительной оплаты.

Но данная услуга сейчас не работает. Так, один из абонентов «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook задал вопрос о сроках восстановления.

«Когда кто звонил заработает?».

В «Киевстар» затруднились ответить о сроках ликвидации проблемы и отметили: «Инженеры еще работают над возобновлением работы всех сервисов».

Напомним, в декабре прошлого года Киевстар стал мишенью мощной хакерской атаки. Это повлекло за собой технический сбой, в результате которого не работала мобильная связь и интернет.





«Киевстар» предоставил своим абонентам компенсацию и призвал не терять бдительность, ведь в разных мессенджерах активизировались мошенники.

Также напомним, что на днях «Киевстар» сообщил об еще одной доступной услуге – отныне находящиеся в роуминге абоненты смогут пользоваться бесплатными звонками на линию Киевстар.

Последние новости Украины:

"Киевстар" предупредил о подорожании – в каких тарифах уже выросли цены.

Придется платить – "Киевстар" сообщил абонентам важную дату.

Можно отключить – "Lifecell" дал полезный совет.