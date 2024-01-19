«Київстар» повідомив абонентам про важливу дату і що саме зміниться – стосується оплати за послуги.

«Київстар» попередив своїх клієнтів щодо послуг, за які доведеться платити, пише Politeka.net.

Так одна з клієнток уточнила у «Київстар» щодо тарифів:

«Можна уточнити, кому було безкоштовно з 22 грудня пакет то і цього місяця буде без оплати?».

У «Київстар» уточнили, що безкоштовним було лише до 18 січня.

«Для передплатних абонентів з тарифом на 4 тижні буде безкоштовно до 18.01.2024», - повідомили в «Київстар».

У «Київстар» також уточнили, що, якщо пакет послуг діє до 18 січня, то потрібно вже поповнювати рахунок.

«Якщо пакет послуг діє до 18.01 - це включно, тобто оплата має списуватися 19.01», - попередили в «Київстар».

Також одна з клієнток «Київстар» повідомила, що отримала сповіщення, щодо старих тарифів і умови повертаються з 19 січня.

Нагадаємо, після масштабної хакерської атаки і послідуючим за ним масштабним збоєм «Київстар» вжив заходів для усунення наслідків, завданих своїм клієнтам.

Так, телекомунікаційна компанія скасувала абонентську плату для своїх абонентів, щоб компенсувати проблеми. Крім того, компанія пообіцяла виділити 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Компенсація абонентам «Київстар» була надана автоматично.

«У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і вам нарахуються всі обсяги за тарифом», - пояснювавли у «Київстар», як працюватиме компенсація.

Також у «Київстар» запевнили, що на даний момент змін тарифів не буде:

«Поки що змін у тарифах не планується».

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Крім того, "Київстар" повідомив абонентам про послугу, яка більше не працює.

Раніше "Київстар" попередив абонентів про нові зміни - вже у січні.

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