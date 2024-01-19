«Киевстар» сообщил абонентам о важной дате и что именно изменится – касается оплаты за услуги.

«Киевстар» предупредил своих клиентов об услугах, за которые придется платить, пишет Politeka.net.

Так одна из клиенток уточнила у «Киевстар» относительно тарифов:

«Можно уточнить, кому было бесплатно с 22 декабря пакет и в этом месяце будет без оплаты?».

В «Киевстаре» уточнили, что бесплатным было только до 18 января.

«Для абонентов с тарифом на 4 недели будет бесплатно до 18.01.2024», – сообщили в «Киевстаре».

В «Киевстаре» также уточнили, что если пакет услуг действует до 18 января, то нужно уже пополнять счет.

«Если пакет услуг действует до 18.01 – это включительно, то есть оплата должна списываться 19.01», – предупредили в «Киевстар».

Также одна из клиенток «Киевстар» сообщила, что получила уведомление о старых тарифах и условиях, которые возвращаются с 19 января.

Напомним, после масштабной хакерской атаки и последовавшего за ним масштабного сбоя «Киевстар» принял меры для устранения последствий, нанесенных своим клиентам.

Так, телекоммуникационная компания отменила абонентскую плату для своих абонентов, чтобы компенсировать проблемы. Кроме того, компания пообещала выделить 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Компенсация абонентам «Киевстар» была предоставлена ​​автоматически.

"В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся и вам начислятся все объемы по тарифу", - объясняли в "Киевстар", как будет работать компенсация.

Также в «Киевстаре» заверили, что на данный момент изменений тарифов не будет:

«Пока изменений в тарифах не планируется».

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Кроме того, "Киевстар" сообщил абонентам об услуге, которая больше не работает.

Раньше "Киевстар" предупредил абонентов о новых изменениях – уже в январе.

Плату отменили – "Киевстар" рассказал абонентам о важном.