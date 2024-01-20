Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила абонентам про послугу, якою вони можуть користуватись безкоштовно.

«Київстар» розповів своїм клієнтам про зручну і корисну послугу, якою вони можуть користуватись безкоштовно.

«Телефонуйте безкоштовно на лінію Київстар із-за кордону», - повідомив «Київстар».

У «Київстар» уточнили, що абоненти, що перебувають у роумінгу, зможуть користуватися безкоштовними дзвінками на лінію Київстар.

«Відтепер дзвінки на номер +38 067 466 04 66 стали безкоштовними для користувачів, що перебувають у роумінгу в країнах першої та другої зони», - уточнили в «Київстар» умових.

Що ж до інших країн, то абоненти «Київстар» можуть як і раніше користуватися Київстар довідка в роумінгу або чати в офіційних месенджерах Київстар.

Раніше в «Київстар» уточнили, що таке тарифна зона і які країни входять до першої, а які до другої зони.

Так, у зони було об'єднано країни, де діють однакові тарифи. Наприклад, Польща та Єгипет знаходяться в 1-й тарифній зоні, а значить за стандартним роумінговим тарифом пакет 10 хв коштує 25,00 грн.

Нагадаємо, що «Київстар» також попередив про оновлення деяких умов у роумінгу. Як пояснювали в компанії, через підвищення тарифів міжнародними партнерами в Андоррі, у цій країні з 16 січня 2024 року для всіх абонентів Київстар зміниться вартість сервісів.

Зміна тарифікації відбудеться також у послугах Суперсили Роумінг, пакетів Ідеальний, Простий та Комфортний роумінг та IoT Роумінг.

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