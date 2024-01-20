Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила абонентам об услуге, которой они могут пользоваться бесплатно.

«Киевстар» рассказал своим клиентам об удобной и полезной услуге, которой они могут пользоваться бесплатно.

«Звоните бесплатно на линию Киевстар из-за границы», - сообщил «Киевстар».

В «Киевстаре» уточнили, что находящиеся в роуминге абоненты смогут пользоваться бесплатными звонками на линию Киевстар.

«Теперь звонки на номер +38 067 466 04 66 стали бесплатными для пользователей, находящихся в роуминге в странах первой и второй зоны», - уточнили в «Киевстар» условия.

Что касается других стран, то абоненты «Киевстар» могут по-прежнему пользоваться Киевстар справка в роуминге или чаты в официальных мессенджерах Киевстара.

Ранее в «Киевстар» уточнили, что такое тарифная зона и какие страны входят в первую, а какие во вторую зону.

Так, в зоны были объединены страны, где действуют одинаковые тарифы. Например, Польша и Египет находятся в 1-й тарифной зоне, а значит, по стандартному роуминговому тарифу пакет 10 мин стоит 25,00 грн.

Напомним, что Киевстар также предупредил об обновлении некоторых условий в роуминге. Как объясняли в компании, из-за повышения тарифов международными партнерами в Андорре, в этой стране с 16 января 2024 года для всех абонентов Киевстар изменится стоимость сервисов.

Изменение тарификации произойдет также в услугах Суперсили Роуминг, пакетов Идеальный, Простой и Комфортный роуминг и IoT Роуминг.

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