«Киевстар» рассказал абонентам информацию об изменениях после большой хакерской атаки, которая привела к мощному сбою.

«Киевстар» продолжает восстанавливаться после хакерской атаки, пишет Politeka.net.

Абонентам была предоставлена ​​компенсация, но теперь людей волнует, какие будут изменения и что произойдет с тарифами.

«Когда планируется открытие новых тарифов мобильной связи? Kyivstar», - поинтересовался один из абонентов на официальной странице оператора в Facebook.

В ответ "Киевстар" посоветовал абоненту следить за новостями. Мол, как только будут известны новые тарифы – клиенты будут проинформированы.

Еще один клиент спросил об изменениях после атаки:

«Когда ожидать изменения в существующих после кибератаки? Будут ли изменения в Love UA 2022, LOVE UA на максимум, Love UA Свет, Песня, Свобода, Сила?».

В «Киевстар» заверили, что данные по изменениям после хакерской атаки отсутствуют.

Тарифы от "Киевстар".

Представитель мобильного оператора также посоветовал абонентам следить за обновлениями.

Добавим, что с 1 января в «Киевстар» стали доступны два новых тарифных плана: ВСЕ ВМЕСТЕ Wow и ВСЕ ВМЕСТЕ Wow+ТВ.

Тарифы линейки ВСЕ ВМЕСТЕ позволяют пользоваться сразу несколькими услугами с экономией. Как подчеркивали в «Киевстаре», один тарифный план может включать услугу мобильной связи, Домашнего Интернета и ТВ-пакет.

«Перед подключением следует убедиться, что по вашему адресу доступно гигабитное покрытие», - предупреждали в «Киевстаре».

Напомним, ранее стало известно, что декабрьская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" нанесла ему ущерб на 3,6 млрд грн.

Тарифы от "Киевстар".

Основной причиной этого ущерба является не прямое влияние кибератаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим абонентам.

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