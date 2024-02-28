В телекоммуникационной компании "Киевстар" обратились к абонентам с важной новостью.

Мобильный оператор «Киевстар» сообщил, кто из абонентов и как сможет пользоваться некоторыми услугами бесплатно. А именно абоненты «Киевстар» могут получить минуты на общение в сети, мегабайты мобильного и домашнего Интернета без оплаты за тариф.

Речь идет об услуге «Неделя доверия». Как рассказывают в «Киевстаре», это семь дней «Домашнего Интернета», бесплатные звонки на номера в сети и 100 МБ в день для мобильного интернета.

Кто может воспользоваться услугой «Киевстар» - все пользователи услуги «Домашний Интернет» и тарифных планов «Киевстар Все вместе», которые не по каким-либо причинам не смогли вовремя пополниться.

В «Киевстар» также рассказали, как подключить услугу. Можно выбрать один из удобных способов: отправить запрос *461# (если ваш мобильный номер Киевстар указан как контактный), перейти в Мой Киевстар в раздел Услуги, позвонить по тел. - из городских по Украине).

В «Киевстар» обещают подключить услугу в течение 5 минут.

Подключить и пользоваться этой услугой можно без дополнительной платы.

Однако есть важные нюансы, которые следует иметь в виду, пользуясь этой услугой от «Киевстар». Так ее можно подключить только раз в месяц.

"Если на счету недостаточно средств, а доступ к интернету и телевидению уже отключен", - добавили в Киевстар.

Если у абонента тариф Все вместе, он сможет пользоваться Домашним Интернетом, смотреть ТВ, а также звонить на номера Киевстар и получать по 100 МБ мобильного интернета ежедневно.

Срок действия услуги – неделя.

«Неделя доверия отключается автоматически через 7 дней или как только вы пополните счет», - предупредили в «Киевстар».

Подключить услугу «Неделя доверия» могут все пользователи Домашнего Интернета, кроме контрактных абонентов с тарифом Все вместе.

В «Киевстар» также предупредили тех, у кого тариф «Все вместе», если они не успеют вовремя пополнить счет до истечения срока действия услуги «Неделя доверия»:

"Домашний Интернет и телевидение не будут работать, а услуги мобильной связи будут действовать по условиям вашего тарифа".

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Начнет сниматься оплата: "Киевстар" предупредил абонентов.

Также напомним, что "Киевстар" предупредил о подорожании – в каких тарифах уже выросли цены.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Киевстар" объявил о новой услуге - звонить по телефону можно бесплатно.