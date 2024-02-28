Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила про зміни, що стануться вже найближчими днями.

У «Київстар» оголосили про чергові зміни, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням компанії «Київстар», стануться зміни в тарифікації міських дзвінків у послугах фіксованого зв’язку.

«Із 1 березня 2024 року у тарифних планах фіксованого зв’язку дзвінки у межах міста будуть тарифікуватися як напрямок міжміських дзвінків», - попередили у «Київстар».

Зміни відбудуться через постанову НКЕК № 391 від 18.10.2023 р. відносно того, що з 1 cічня 2024 року тарифікацію дзвінків фіксованої телефонії встановлено однаково, як в межах міста, так і для міжміського трафіку.

Також у «Київстар» додало, що крім того, у тарифних планах не нараховуватимуться нетарифіковані хвилини за напрямком у межах міста.

«Такі зміни не вплинуть на оплату користувачів», - запевнили в «Київстар».

Додамо, що тим часом деякі абоненти «Київстар» продовжують скаржитись на якість зв’язку.

«Підкажіть, куди звʼязок і мобільний інет зникають? Знову хакери? Київ, лівий берег, Дніпровський р-н?»,

«Що зі зв'язком? Нема інтернету. Я за що 190 гривень в місяць плачу?»,

«Що з інтернетом, чому зникає»,

«А що відбувається з вашим зв'язком? За минулих 10 хв покриття тричі зникало зовсім, а тепер 3G, замість 4»,

«… Протягом години звʼязок або зникає, або 3G aбо він настільки слабкий, що не працює! Всі спроби уточнити в оператори в чому справа, не дали ніяких результатів!! У відповідь - щось типу в нас все нормально, ми перевіримо», - скаржаться абоненти на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар» запевнили, що інженери компанії постійно працюють над поліпшенням мережі.

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