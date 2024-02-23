Телекомунікаційна компанія «Київстар» запускає нову послугу для абонентів, з’ясувалося, скільки вона коштуватиме.

«Київстар» повідомив, що запускає нову послугу «Мій пульт».

Послуга діятиме з 20 лютого для користувачів тарифів IoT.

«Якщо у вашій організації є центральний пульт, на який відбувається передача даних з M2M-обладнання, з послугою Мій Пульт ви можете передавати такі дані, не використовуючи SMS або CSD хвилини з вашого тарифного плану», - повідомили у «Київстар» мету послуги.

Мій Пульт діє для таких тарифів IoT Старт, IoT Міні, IoT База, IoT Про, Модем, Стрімінг

Також у «Київстар» повідомили, скільки коштуватиме нова послуга.

Для IoT Старт сума вийде найменшею – 25 грн/міс.

А от для Стрімінг найбільшою – 500 грн/міс.

Для тарифу IoT Міні послуга коштуватиме 35 грн/міс, а для Модем – 300 гривень на місяць.

Додамо, що «Київстар» також повідомив про нову вигоду для абонентів «Київстар».

Так, можна отримати втричі більше гігабайтів і хвилин для дзвінків по Україні, а також мобільного інтернету у роумінгу.

При цьому вартість тарифу не змінюється. Пропозицією можна скористатися до 31 березня.

Деяких абонентів ця новина схвилювала – люди хвилюються, що у найближчому майбутньому дізняються про підвищення тарифів.

«З такими крутими акціями і вигодою для абонентів, ви швидше за все піднімете вартість тарифів (передплата)?»,

«… Чому так щедрість??? І чи не призведе в майбутньому, за цю "щедру плюшечку" х3 до здорожчання тарифів? Не вірю, в просто таку халяву від Київстар..».

У «Київстар» наразі запевнили, що про зміну тарифів не відомо.

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