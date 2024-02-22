Так, абоненти передплати «Київстар» можуть обрати нову Суперсилу 300 хвилин, пише Politeka.net.

«Та отримати ще більше можливостей для спілкування», - зазначили у «Київстар».

Як пояснюють у «Київстар», хвилини можна використовувати під час дзвінків на номери інших мобільних та міських операторів України, а також за кордон на номери низки країн.

А саме: Бельгія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, США, Чехія, Норвегія, Швеція.

«Також її можна використовувати в країнах, де доступна послуга Роумінг як вдома», - повідомили у «Київстар».

Також у «Київстар» уточнили, що Суперсила 300 хвилин діє для таких тарифів: ТВІЙ Безлім, ТВІЙ Максимум, LOVE UA Пісня, LOVE UA Світло, LOVE UA На максимум, LOVE UA Сила.

Також у «Київстар» уточнили, что абоненти, у яких вже підключена схожа Суперсила 100 хвилин на інші мережі та за кордон, можуть і надалі використовувати її або замінити на нову.

«Для нових підключень буде доступна саме Суперсила 300 хвилин», - пояснили у «Київстар», нагадавши, що Суперсили це додаткові послуги, які можна замовити в більшості тарифів.

Крім того, з 21 лютого закривається послуга StarFіnd.

Як попередили у «Київстар», послугу відключать для всіх користувачів автоматично.

Замість цієї послуги абоненти «Київстар» можуть підключати послугу «Мобільна безпека».

Також у «Київстар» повідомили, скількі це коштуватиме. Так, тариф «Захист» коштуе 10,5 грн на тиждень, а тариф «Захист+» 14 грн. на тиждень.

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