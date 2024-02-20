Так, «Київстар» оголосив про нову акцію, пише Politeka.net. З її допомогою абоненти зможуть перевірити свої знання мови і, якщо пощастить, отримати подарунок.

«Київстар разом з Андрієм Шимановським проводить акцію для учасників мовної вікторини Словознавець у Мій Київстар», - йдеться у повідомленні оператора.

Для того, щоб стати її учасником, абоненту необхідно пройти мінімум 5 рівнів гри Словознавець у Мій Київстар, опублікувати в сторіс Instagram скріншот із пройденими рівнями гри, тегнути сторінку Київстар та сторінку Андрія Шимановського в сторіс Instagram, а також перевірити, чи підписані ви на сторінку Київстар в Instagram.

У правилах акції зазначається, що строк її проведення з 16 лютого 2024 року по 19:00 годину 29 лютого 2024 року.

При цьому учасниками Акції не можуть бути працівники або близькі родичі працівників «Київстар» або Організатора Акції та будь-яких інших осіб, які беруть участь в її підготовці та проведенні.

Результати розіграшу «Київстар» оприлюднить 1 березня.

Також у «Київстар» попередили, що заміна вартості Подарунка грошовим еквівалентом, будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.

Додамо, тим часом стало відомо про неприємну ситуацію, до якої нібито причетна компанія «Київстар». На офіційній сторінці мобільного оператора у Facebook жінка повідомила, що нібито преставники оператора нанесли шкоду житловому будинку.

«Це зробив Київстар в Одесі, прорізали сходи і встромили пластікові труби для своїх комунікацій, подовбали стіни. Це порушення розміщення оборудовання, нанесення збитків та порча спільного майна багатоповерхового будинку…», - повідомила жінка, додавши до скарги фото.

У «Київстар», відповідаючи на скаргу, зазначили:

«Без згоди керуючої компанії встановлення обладнання не відбувається…. Всі роботи проводяться із погодженням керуючої компанії».

Останні новини України:

"Київстар" повідомив, що зміниться з 21 лютого.

Неочікувані проблеми з "Київстар" - довелося звернутися до поліції.

Вже відсьогодні - у "Київстар" повідомили про зміни.