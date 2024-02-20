Так, «Киевстар» объявил о новой акции, пишет Politeka.net. С ее помощью абоненты смогут проверить свои знания языка и, если повезет, получить подарок.

"Киевстар вместе с Андреем Шимановским проводит акцию для участников языковой викторины Слововед в Мой Киевстар", - говорится в сообщении оператора.

Для того чтобы стать ее участником, абоненту необходимо пройти минимум 5 уровней игры Слововед в Мой Киевстар, опубликовать на страницу Instagram скриншот с пройденными уровнями игры, отметить страницу Киевстар и страницу Андрея Шимановского на странице Instagram, а также проверить, подписаны ли вы на страницу Киевстар в Instagram.

В правилах акции отмечается, что срок ее проведения с 16 февраля 2024 по 19:00 29 февраля 2024 года.

При этом участниками Акции не могут быть работники или близкие родственники работников «Киевстар» или Организатора Акции и других лиц, участвующих в ее подготовке и проведении.

Результаты розыгрыша "Киевстар" обнародует 1 марта.

Также в «Киевстаре» предупредили, что замена стоимости подарка денежным эквивалентом, каким-либо другим благом не допускается. Подарок обмену и возврату не подлежит.

Тем временем стало известно о неприятной ситуации, к которой якобы причастна компания «Киевстар». На официальной странице мобильного оператора в Facebook женщина сообщила, что якобы представители оператора нанесли ущерб жилому дому.

«Это сделал Киевстар в Одессе, прорезали лестницу и воткнули пластиковые трубы для своих коммуникаций, подолбили стены. Это нарушение размещения оборудования, нанесение ущерба и порча общего имущества многоэтажного дома…», - сообщила женщина, добавив к жалобе фото.

В «Киевстаре», отвечая на жалобу, отметили:

«Без согласия управляющей компании установки оборудования не происходит…. Все работы производятся с согласованием управляющей компании».

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