Мобільний оператор «Київстар» звернувся до абонентів з актуальної інформацією.
Так, 21 лютого абонентів «Київстар» чекають деякі зміни.
«З 21 лютого 2024 року послуга StarFіnd закривається», - попереджають в «Київстар».ю
Послугу відключать автоматично.
«Для всіх користувачів», - попередили в «Київстар».
Однак замість цієї послуги абоненти можуть підключити іншу – «Мобільна безпека».
Як пояснюють в «Київстар», завдяки цій послузі, крім іншого, можна в один клік побачити на мапі всі повітряні тривоги в Україні.
«Функції захисту рідних та смартфона тепер в одному додатку», - кажуть у «Київстар».
Додамо, також «Київстар» оголосив нову акцію – можна отримати втричі більше гігабайтів мобільного інтернету, хвилин для дзвінків на українські номери та інтернету в роумінгу у 27 країнах.
«Зверніть увагу, що пропозиція діятиме до 31 березня для актуальних тарифних планів. Нові абоненти отримають її автоматично, а ті хто давно з нами — зможуть підключити у додатку», - пояснили у «Київстар».
Нагадаємо, «Київстар» у лютому змінив деякі тарифи. Зокрема, була збільшена вартість розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів, які здійснюють комерційні розсилки.
Тарифи змінилися, зокрема, у зв'язку з економічними та ринковими умовами та розширенням можливостей сервісів.
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