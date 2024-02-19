Телекоммуникационная компания «Киевстар» предупредила абонентов о важных изменениях, которые произойдут в ближайшее время.

Мобильный оператор "Киевстар" обратился к абонентам с актуальной информацией.

Так, 21 февраля абонентов «Киевстар» ждут некоторые изменения.

«С 21 февраля 2024 года услуга StarFind закрывается», - предупреждают в «Киевстар».

Услуга будет отключена автоматически.

"Для всех пользователей", - предупредили в "Киевстар".

Однако вместо этой услуги абоненты могут подключить другую – «Мобильная безопасность».

Как объясняют в «Киевстар», благодаря этой услуге, помимо прочего, можно в один клик увидеть на карте все воздушные тревоги в Украине.

«Функции защиты родных и смартфона теперь в одном приложении», – говорят в «Киевстар».

Добавим, что также «Киевстар» объявил новую акцию – можно получить втрое больше гигабайтов мобильного интернета, минут для звонков на украинские номера и интернета в роуминге в 27 странах.

"Обратите внимание, что предложение будет действовать до 31 марта для актуальных тарифных планов. Новые абоненты получат ее автоматически, а те, кто давно с нами, смогут подключить в приложении», - пояснили в «Киевстар».

Напомним, "Киевстар" в феврале изменил некоторые тарифы. В частности, была увеличена стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки.

Тарифы изменились в частности в связи с экономическими и рыночными условиями и расширением возможностей сервисов.

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