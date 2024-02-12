У телекомунікаційній компанії «Київстар» розповіли про свій спеціальний тариф, на кого він розрахован і скільки доведеться заплатити.

У «Київстар» повідомили про спецтариф для українців, пише Politeka.net.

Так, на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook жінка звернулася за порадою – потрібен пакет послуг без Інтернету.

«Я не користуюсь ні інтернетом, ні ТБ, мені 72роки, в мене кнопочний телефон - плачу 175 гривень. Порекомендуйте дешевший тариф, а ні - то перейду до іншого оператора».

У «Київстар» зазначили, що компанія має спеціальний тариф.

«Для наших абонентів, яким 60 і більше років, ми пропонуємо спеціальний тариф тільки для дзвінків - "Любов до батьків"».

Зазначимо, у цьому тарифі від «Київстар» є мобільний зв’язок та 1 Суперсила на вибір.

Суперсила — це послуга, яка доступна в тарифі без доплат.

Дзвінки на «Київстар» - безлім, дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні - 50 хв. Після використання всіх хвилин тарифу дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні — 1,50 грн/хв

SMS по Україні - 50 шт. При використанні всіх SMS тарифу -SMS по Україні — 3 грн/пакет 10 шт - SMS за кордон — 10 грн/пакет 10 шт.

Мобільний інтернет у цбому тарифі від «Київстар» - 5 ГБ

Коли використається всі гігабайти тарифу, мобільний інтернет — 20 грн/пакет 500 МБ.

Коштує тариф від «Київстар» Любов до батьків - 125грн/міс, тобто 4,17 грн/день.

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