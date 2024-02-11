На офіційній сторінці «Київстар» з’явилася скарга щодо списання грошей.
Сума зовсім невелика, але сам факт розлютив абонентку «Київстар».
«Ви писали, що скасовується наступна плата за тарифом після кібератаки. Скасується – це означає 0 грн. Правильно, чи ні? Як тільки я поповнила рахунок, то наступного ж дня Ви зняли з рахунку 1 грн. і не надіслали про це смс. Тобто. Ви її вкрали, вірно? Якби Ви написали, що Ви, у будь-якому випадку, знімете якісь гроші і написали б скільки саме, то рахунок би поповнювався з урахуванням цих грошей, а тепер грошей на рахунку недостатньо для наступної плати за тарифом», - розповіла клієнтка «Київстар» про свою ситуацію.
Жінка також запевнила, що більше не хоче користуватись послугами мобільного оператора «Київстар».
У «Київстар» відреагували на скаргу, а також нагадали про важливу умову.
«1 грн знімається лише у випадку, якщо ви користувалися послугами зв’язку в період, коли була скасована оплата тарифу (з 22.12.2023).
Використання послуг – являється згодою з умовами «скасування оплати в тарифах». Однією з умов являлось зняття 1 грн протягом 2024 року, про що було повідомлено на сайті», - відповіли у «Київстар».
Також у «Київстар» зазначили, що людина має право обрати оператора, послугами якого хоче користуватись.
«Звичайно, право обирати оператора зв'язку залишається за вами та дуже шкода, якщо ви приймете таке рішення», - запевнили у «Київстар» незадоволену клієнтку.
Нагадаємо, "Київстар" як компенсацію за проблеми зі зв'язком під час масштабного збою надав абонентам можливість безоплатного користування послугами протягом місяця.
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