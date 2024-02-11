Телекомунікаційна компанія «Київстар» розповіла про умову, яка стосується всіх абонентів.

На офіційній сторінці «Київстар» з’явилася скарга щодо списання грошей.

Сума зовсім невелика, але сам факт розлютив абонентку «Київстар».

«Ви писали, що скасовується наступна плата за тарифом після кібератаки. Скасується – це означає 0 грн. Правильно, чи ні? Як тільки я поповнила рахунок, то наступного ж дня Ви зняли з рахунку 1 грн. і не надіслали про це смс. Тобто. Ви її вкрали, вірно? Якби Ви написали, що Ви, у будь-якому випадку, знімете якісь гроші і написали б скільки саме, то рахунок би поповнювався з урахуванням цих грошей, а тепер грошей на рахунку недостатньо для наступної плати за тарифом», - розповіла клієнтка «Київстар» про свою ситуацію.

Жінка також запевнила, що більше не хоче користуватись послугами мобільного оператора «Київстар».

У «Київстар» відреагували на скаргу, а також нагадали про важливу умову.

«1 грн знімається лише у випадку, якщо ви користувалися послугами зв’язку в період, коли була скасована оплата тарифу (з 22.12.2023).

Використання послуг – являється згодою з умовами «скасування оплати в тарифах». Однією з умов являлось зняття 1 грн протягом 2024 року, про що було повідомлено на сайті», - відповіли у «Київстар».

Також у «Київстар» зазначили, що людина має право обрати оператора, послугами якого хоче користуватись.

«Звичайно, право обирати оператора зв'язку залишається за вами та дуже шкода, якщо ви приймете таке рішення», - запевнили у «Київстар» незадоволену клієнтку.

Нагадаємо, "Київстар" як компенсацію за проблеми зі зв'язком під час масштабного збою надав абонентам можливість безоплатного користування послугами протягом місяця.

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