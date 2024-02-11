На официальной странице «Киевстар» появилась жалоба относительно списания денег.

Сумма совсем небольшая, но сам факт разозлил абонентку «Киевстар».

«Вы писали, что отменяется следующая плата по тарифу после кибератаки. Отменяется – значит 0 грн. Правильно или нет? Как только я пополнила счет, на следующий же день Вы сняли со счета 1 грн. и не прислали об этом смс. То есть, вы ее украли, правильно? Если бы Вы написали, что Вы, в любом случае, снимете какие-то деньги и написали бы сколько именно, то счет пополнялся бы с учетом этих денег, а теперь денег на счете недостаточно для следующей платы по тарифу», - рассказала клиентка «Киевстар» о своей ситуации.

Женщина также заверила, что больше не хочет пользоваться услугами мобильного оператора «Киевстар».

В «Киевстаре» отреагировали на жалобу, а также напомнили о важном условии.

«1 грн снимается только в случае, если вы воспользовались услугами связи в период, когда была отменена оплата тарифа (с 22.12.2023). Использование услуг – согласие с условиями «отмена оплаты в тарифах». Одним из условий было снятие 1 грн в течение 2024 года, о чем было сообщено на сайте», - ответили в «Киевстар».

Также в «Киевстаре» отметили, что человек имеет право выбрать оператора, услугами которого хочет пользоваться.

«Конечно, право выбирать оператора связи остается за вами и очень жаль, если вы примете такое решение», – заверили в «Киевстар» недовольную клиентку.

Напомним, "Киевстар" в качестве компенсации за проблемы со связью во время масштабного сбоя предоставил абонентам возможность бесплатного пользования услугами в течение месяца.

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