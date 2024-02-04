Телекомунікаційна компанія «Київстар» зробила важливе уточнення щодо вартості послуг, пише Politeka.net.

А саме тарифу «Київстар» LOVE UA На максимум.

«Київстар-довідка 466 рекомендує мені тариф "Love UA на максимум" за 125 грн, а коли детальніше розповідає про цей тариф, то виявляється, що він вже коштує 175 грн за одне нарахування. То скільки насправді коштує цей тариф за одну оплату?», - звернулися до «Київстар» із запитанням на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Тарифи "Київстар".

У «Київстар» повідомили, що тариф LOVE UA На максимум коштує 175 гривень.

«Інформатор вам говорить про доступну знижку, адже тариф коштує 175», - пояснила представниця «Київстар».

Тоді абонент вирішив ще раз уточнити:

«Інформатор не використовує слово "знижка", а слово "оплата" за тариф 125 грн і це дає незрозумілу інформацію».

У «Київстар» пояснили, що 125 і є оплатою і запропонували клієнту звернутись до них у приватні повідомлення, щоб консультант змін перевірити всю інформацію.

Зазначимо, тариф LOVE UA На максимум від Київстар, згідно з повідомленням на сайті, коштує 175 гривень, це приблизно 6,25 грн/день протягом 4 тижнів. У тарифі: мобільний зв’язок та 1 Суперсила на вибір.

«У тарифі діє Роумінг як вдома. Плата за тариф лишається як в Україні, а зв'язком автоматично можна користуватися у Польщі, Італії, Німеччині та ще 24 країнах», - повідомили в «Київстар» одне з правил тарифу.

Тарифи "Київстар".

Додамо, що тим часом абонентів «Київстар» також цікавить, коли повернеться послуга Додатковий номер.

У «Київстар» не змогли назвати терміни, але пообіцяли обов’язково про це проінформувати.

Останні новини України:

"Vodafone" на тлі скандалу повідомив про зміни.

В "Київстар" розповіли, як телефонувати на міські номери з мобільного.

Також повідомлялося, що абоненти розсердилися на "Київстар".