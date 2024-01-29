Телекомунікаційна компанія «Vodafone» звернулася до абонентів стосовно змін, які вже почали діяти.

"Vodafone" повідомив абонентам, що запроваджено додаткові послуги для IoT клієнтів. Так, у вебверсії сервісу самообслуговування My Vodafone з’явились нові можливості для легкого керування IoT-картками.

«Відтепер абонентам не потрібно звертатись до експертів компанії, щоб керувати підключеними послугами, усе можна підключити самостійно», - підкреслили в «Vodafone».

Мова йде про платформу My Vodafone IoT, що дозволяє управляти ІоТ-картками в будь-який момент та в будь-якому місці.

Новий фінкціонал дозволяє розширити можливості використання та самостійного керування ІоТ-картками.

Так, послуга «Моніторинг геозони» надає можливість встановлювати безпечні зони для SIM-карток, отримувати сповіщення про їх переміщення, і таким чином віддалено контролювати місцезнаходження пристроїв.

«Щомісячна вартість послуги становить 50 грн (з ПДВ та ПФ). Оплата знімається за кожен підключений до послуги номер», - повідомили у Vodafone.

Послуга «Бандли Інтернету для ІоТ» допоможе отримати додатковий пакет ГБ, якщо закінчилися пакетні МБ. Вартість та наповнення послуги на місяць - 700 грн / 5 ГБ, 1 300 грн / 10 ГБ.

«Пакет ГБ у рамках послуги «Бандли Інтернету для ІоТ» надається для усіх номерів на особовому рахунку», - додали у Vodafone.

Нагадаємо, що «Vodafone» опинився у центрі скандалу - ТОВ "Лайфселл" подало позов до ПрАТ "ВФ Україна" через послугу "Збереження номера", яка, на думку позивача, суперечить вимогам чинного законодавства.

lifecell просить суд зобов'язати Vodafone припинити надання послуги "Збереження номера", оскільки остання суперечить вимогам чинного законодавства, порушує право lifecell на надання електронних комунікаційних послуг та право на отримання прибутку.

Підготовче засідання призначене на 5 лютого.

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