Телекоммуникационная компания «Vodafone» обратилась к абонентам по поводу изменений, которые уже начали действовать.

Vodafone сообщил абонентам, что введены дополнительные услуги для IoT клиентов. Так, в вебверсии сервиса самообслуживания My Vodafone появились новые возможности для легкого управления IoT-картами.

"Сейчас абонентам не нужно обращаться к экспертам компании, чтобы управлять подключенными услугами, все можно подключить самостоятельно", - подчеркнули в Vodafone.

Речь идет о платформе My Vodafone IoT, позволяющей управлять ИоТ-картами в любой момент и в любом месте.

Новый функционал позволяет расширить возможности использования и самостоятельного управления ИоТ-картами.

Так, услуга «Мониторинг геозоны» предоставляет возможность устанавливать безопасные зоны для SIM-карт, получать уведомления об их перемещении и таким образом удаленно контролировать местонахождение устройств.

«Ежемесячная стоимость услуги составляет 50 грн (с НДС и ПФ). Оплата снимается за каждый подключенный к услуге номер», – сообщили в Vodafone.

Услуга "Бандлы Интернета для ИоТ" поможет получить дополнительный пакет ГБ, если закончились пакетные МБ. Стоимость и наполнение услуги в месяц – 700 грн/5 ГБ, 1 300 грн/10 ГБ.

"Пакет ГБ в рамках услуги "Бандлы Интернета для ИоТ" предоставляется для всех номеров на лицевом счете", - добавили в Vodafone.

Напомним, что Vodafone оказался в центре скандала - ООО "Лайфселл" подало иск на ЧАО "ВФ Украина" за услугу "Сохранение номера", которая, по мнению истца, противоречит требованиям действующего законодательства.

lifecell просит суд обязать Vodafone прекратить предоставление услуги "Сохранение номера", поскольку последняя противоречит требованиям действующего законодательства, нарушает право lifecell на предоставление электронных коммуникационных услуг и получение прибыли.

Подготовительное заседание назначено на 5 февраля.

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