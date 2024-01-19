Мобільний оператор «Vodafone» зробив пояснення щодо одного зі своїх тарифів.

У компанії «Vodafone» пояснили важливий нюанс, який абоненти, що користуються їхніми послуги, повинні мати на увазі.

Так, на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook у компанії поцікавились щодо торрентів.

«Якщо не Контракт, то яка ціна тарифу за 350 грн? Там де є безлім на інтернет 4G без обмежень по швидкості. Торренти можна скачувати? Роздачу інтернета можна включати і користуватись?».

У «Vodafone» повідомили, що доступ до торрентів буде закритий.

«Якщо ви маєте на увазі тариф Vodafone Red Unlim Plus, то при використанні безлімітного інтернету доступ до файлообмінних мереж (торрентів) закритий. Роздача у даному тарифі безкоштовна», - зазначили у «Vodafone».

У компанії також додали:

«Ми не підтримуємо використання піратського контенту і не можемо сприяти його поширенню. Тому доступ до торрентів закритий».

Нагадаємо, пакетні дані у Vodafone оновлюються раз на місяць або чотири тижні, залежно від тарифного плану. З мобільного рахунку списується визначена сума і нараховуються хвилини, гігабайти, смс тощо.

Звичайна перевірка рахунку не відображає загальної кількості доступних послуг, тому важливо слідкувати за залишком різних даних.

Для отримання детальної інформації щодо залишку трафіку в мережі Vodafone, можна зателефонувати на 111, звернутись до служби підтримки через онлайн-чат на офіційному сайті компанії або через сервіс My Vodafone.

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