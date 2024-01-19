Мобильный оператор «Vodafone» сделал объяснение по одному из своих тарифов.

В компании «Vodafone» объяснили важный нюанс, который абоненты, пользующиеся их услугами, должны иметь в виду.

Так, на официальной странице Vodafone в Facebook у компании поинтересовались относительно торрентов.

«Если не Контракт, то какова цена тарифа за 350 грн? Там, где есть безлим на интернет 4G без ограничений по скорости. Торренты можно скачивать? Раздачу Интернета можно включать и пользоваться?».

В Vodafone сообщили, что доступ к торрентам будет закрыт.

«Если вы имеете в виду тариф Vodafone Red Unlim Plus, то при использовании безлимитного интернета доступ к файлообменным сетям (торрентам) закрыт. Раздача в данном тарифе бесплатна», - отметили в Vodafone.

В компании также добавили:

"Мы не поддерживаем использование пиратского контента и не можем способствовать его распространению. Поэтому доступ к торрентам закрыт».

Напомним, пакетные данные в Vodafone обновляются раз в месяц или четыре недели в зависимости от тарифного плана. С мобильного счета списывается определенная сумма и начисляются минуты, гигабайты, смс и т.д.

Обычная проверка счета не отображает общее количество доступных услуг, поэтому важно следить за остатком разных данных.

Для получения подробной информации об остатке трафика в сети Vodafone, можно позвонить на 111, обратиться в службу поддержки через онлайн-чат на официальном сайте компании или через сервис My Vodafone.

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