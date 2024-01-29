«Київстар» попередив своїх абонентів про зміни, як відбудуться вже найаближчими днями – а саме з 1 лютого.

Телекомунікаційна компанія «Київстар» оголосила про зміни умов користування сервісами Viber-розсилок для корпоративних клієнтів, пише Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку оператора.

У повідомленні йдеться про те, що з огляду на економічні та ринкові умови, а також розширення можливостей сервісів, компанія переглянула вартість деяких тарифних пропозицій для бізнес-клієнтів.

«Зокрема, з 1 лютого 2024 року збільшується вартість Розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів, які здійснюють комерційні розсилки», - попередили в «Київстар».

Підкреслимо, що зараз у компанії ціни на тарифи з передоплати на 2024 рік коливаються від 125 до 500 грн. Для бізнес-клієнтів є 5 пакетів послуг, вартість яких від 200 до 1 000 грн на місяць.

Зазначимо, що у «Київстар» відреагували на скарги абонентів щодо проблем з мобільним інтернетом.

«На даний момент дійсно можуть виникати складнощі зі швидкістю мобільного інтернету. Наші спеціалісти вже займаються усуненням складнощів…», - зазначив представник «Київстар» на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Також у «Київстар» нагадали, що більше не можна перекинути гроші на банківську картку.

«Компанія припинила роботу послуги Смарт-Гроші у зв’язку зі зміною стратегії розвитку. Всі сервіси продукту Смарт-Гроші, а саме переказ коштів з мобільного рахунку на картковий рахунок, на мобільний рахунок іншого оператора, оплата з мобільного рахунку комунальних платежів, транспорту та інші сервіси, в тому числі та мобільний додаток «Смарт-Гроші», недоступні з 1-го грудня, 2022», - нагадали в «Київстар».

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