Телекомунікаційна компанія «Київстар» звернулася до своїх абонентів з важливою інформацією щодо змін.

Зміни відбулися з 25 січня, підкреслили у «Київстар». Згідно з повідомленням «Київстар», оновлено умови акції «Шалений драйв».

Як підкреслили в «Київстар», з 25 січня акція Шалений драйв буде доступна всім новим абонентам, що придбають номер з одним із тарифів. А саме - LOVE UA На максимум, LOVE UA Пісня, LOVE UA Сила.

У «Київстар» підкреслили, що раніше акція була доступна тільки при підключенні на тариф LOVE UA На максимум та давала знижку 25 грн на оплату тарифу.

«Цього разу знижка складатиме 50 грн на перші 4 оплати тарифного плану під час купівлі стартового пакета», - повідомили в «Київстар».

Також у компанії попередили, що акція діятиме при підключенні номера до 31 березня 2024 року.

«Ціни вказані з урахуванням усіх податків», - додали в «Київстар».

Додамо, що абоненти продовжують скаржитись на якість послуг мобільного оператора, який зазнав масштабної хакерскої атаки у грудні минулого року.

«Інтернет став відстійним. Два дні весь мікрорайон сидить без інтернету Київстар, а мене годують тільки "очікуваннями" і "ми працюємо". По факту ніхто не працює. Жахливий інтернет»,

«Я хочу почути не про любов до користувачів (цікаво як може любити юридична особа?), а про те, що комерційне підприємство, яке надає критично важливі послуги, повноцінно відновило свою роботу. Вже майже 1,5 місяці пройшло. Скільки ще чекати?»,

«Інтернет відстій, краще на Лайф перейду»,

«Торба, а не інтернет. Сьогодні цілий день відсутній. Ні дзвінка від майстра, ні від контори...»,

«Чому не працює мобільний інтернет?», - скаржаться абоненти на офіційній сторінці «Київстар» в Facebook.

У «Київстар» підкреслили, що вони також зацікавлені в тому, щоб у абонентів все працювало.

«Тому докладаємо максимум зусиль для вирішення складнощів», - запевнили у «Київстар».

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